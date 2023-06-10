أستاذ الطاقة: مشروع طاقة الرياح يوفر 5 مليارات دولار من استخدامات الغاز الطبيعي

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن مصر تستهدف الوصول إلى العالمية في مجال الطاقة، والدليل تحقيق الاستراتيجية على أرض الواقع، لضمان أمن الطاقة ووضع خطة إلى عام 2035 من أجل الاستدامة وتنويع المصادر.

وأضافت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن مصر تتحرك من منظور المسؤولية، حيث تتوسع في المشروعات بحسب تصريحات مجلس الطاقة العالمي والذي أشاد بإمكانيات مصر لتحقيق مشروع طاقة الرياح، حتى تستطيع أن تحقق توفير 42% من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2035.

وأشارت أستاذة الطاقة، إلى أن ما حققته مصر من إنجازات في مؤتمر قمة المناخ cop 27 حيث تم إبرام العديد من الشراكات واتفاقات التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الدولية في هذا المجال، مضيفة أن مشروع طاقة الرياح سوف يوفر 5 مليارات دولار من استخدامات الغاز الطبيعي.