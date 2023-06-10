وزيرتا البيئة والهجرة تحضران جنازة والدة رئيس الوزراء

حضرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في والدة الدكتور مصطفى مدبولي، التي وافتها المنية، أمس الجمعة.

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تدفن والدة رئيس الوزراء في مقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء غدا الأحد ١١ يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.