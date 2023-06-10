محافظ البنك المركزى ووزير المالية يحضران جنازة والدة مصطفى مدبولى

حضر، منذ قليل، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء في والدة الدكتور مصطفى مدبولي، التي وافتها المنية أمس الجمعة.

وتُوفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الجمعة.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد ١١ يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.