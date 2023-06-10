خبير شئون إفريقية: السيسى أول رئيس مصرى يزور موزمبيق وأنجولا

قال رامي زهدي الخبير في الشئون الإفريقية، إن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية متعددة، وهو أول رئيس مصري يقوم بمثل هذه الزيارات ويستخدم هذا النهج مع الدول الإفريقية التي تمثل أمرا مؤثرا جداً لنا.

وأضاف «رامي زهدي» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» أن اتجاه الجولة لمنطقة الجنوب لأنها منطقة نفوذ لدول أخرى مؤثرة في القارة الإفريقية، والجولات اختارت أولاً أنجولا وموزمبيق وهي دول ظلت لسنوات طويلة منغلقة ولا تتدخل في العمل الإفريقي المشترك.

الخبير فى الشئون الإفريقية يتحدث عن أهمية جولة الرئيس السيسى الإفريقية

وأشار الخبير في الشئون الإفريقية إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يقوم بزيارة موزمبيق وأنجولا.

وتابع الخبير في الشئون الإفريقية أن خطة مصر الخاصة بالكوميسا، تستهدف تحول الكوميسا من مجتمع إعفاءات جمركية، إلى مجتمع متكامل، جيوسياسي إفريقي مبني على التعاون والشراكة.