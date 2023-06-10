أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال "القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي" لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من 4-7 يونيو الجاري.

وتضمن البرنامج التدريبي التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، تصنيف النزاعات المسلحة، مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، الفئات المشمولة بالحماية، آليات احترام القانون الدولي الإنساني، أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية أثناء النزاعات المسلحة، فضلاً عن التدريب على مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.