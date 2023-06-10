السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية اللجان لامتحانات الثانوية العامة (صور)

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، جولاته التفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة. 

وتفقد وكيل تعليم مطروح الاستراحات الحكومية في مدينة مرسى مطروح، والتي تم تخصيصها لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي وذلك للاطمئنان على جاهزيتها التامة لاستقبال المنتدبين وقبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة الإثنين المقبل الموافق ١٢ يونيو الجاري. 

وخلال جولته التفقدية، وجّه وكيل تعليم مطروح إلى مشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم المصري، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ووفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، قائد الأقاليم، بتوفير سبل المعيشة المناسبة بتلك الاستراحات.

من ناحية أخرى، قام إسماعيل جاتو رئيس اللجنة الثلاثية ووكيل المديرية بجولة تفقدية  لمتابعة جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة بإدارة مرسى مطروح التعليمية وذلك تنفيذًَا لتعليمات وكيل الوزارة ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتابع جاتو، خلال الجولة التفقدية التي شملت مدارس الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية والمعناوي الإعدادية وأمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية.

وأكد وكيل المديرية، ضرورة الانتهاء من نظافة محيط مقار اللجان الامتحانية مع رفع وإزالة أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح وذلك في إطار وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر  انطلاقها بعد غد الاثنين الثاني عشر من الشهر الجاري.

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الاستراحات الحكومية الاستعدادات النهائية الشهادة الثانوية اللجنة الثلاثية امتحانات الثانوية العامة مطروح محافظ مطروح وكيل تعليم مطروح

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