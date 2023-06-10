السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عشماوى: تداول نحو مليون طن قمح خلال 55 جلسة بالبورصة السلعية

وزير التموين
وزير التموين

صرح  الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، بأنه جرى تداول نحو مليون طن قمح بالبورصة خلال 55 جلسة "جلستين اسبوعيا يومي الأحد والأربعاء"، لافتا إلى أن عدد المطاحن التى تتعامل مع البورصة بلغ نحو 132 مطحنا.

وأضاف عشماوي، في تصريحات له اليوم على هامش وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي بمحافظة السويس، أن طرح القمح للتداول في البورصة ساهم بشكل كبير في استقرار وتوازن السوق، حيث لم نر أي زيادة في أسعار الأقماح والدقيق.

وأوضح عشماوي أن الفترة الماضية شهدت استيراد نحو 110 آلاف طن ذرة صفراء، طرح منها نحو 30 ألف طن بالبورصة، الأمر الذي ساهم في خفض أسعارها من 19 ألف جنيه إلى نحو 14 ألفا للطن، وبلغ عدد شركات الأعلاف التي نتعامل نحو 60 شركة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول نحو 4 سلع للتداول بالبورصة، تتضمن كلا من القطن والردة والسكر والأرز.
وأضاف عشماوي أن البورصة تدرس أيضا طرح الصويا، حيث سيتم شراؤها من الهيئة العامة للسلع التموينية منوهًا بأن الصويا مكون رئيسي من مكونات الأعلاف والبورصة تبحث تدبير احتياجات مصر من الصويا، سواء من خلال الزراعات التعاقدية أو من خلال طرحها بالبورصة السلعية مع اعطاء بعض المميزات والحوافز.

وأكد عشماوي أن البورصة السلعية تعمل حاليا كبائع للسلع كمرحلة أولى ومن الممكن أن تعمل كشاري مثل العديد من البورصات العالمية كبورصة تركيا وبيلاروسيا.

وشدد على أن البائع "هيئة السلع التموينية" هي صاحبة القرار في الطرح بالبورصة بالتنسيق مع وزير التموين.

وقال عشماوي إنه تم تمديد وزيادة حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بنحو 100 مليون دولار لتبلغ 700 مليون دولار، وفقا للاحتياجات الفعلية، مؤكدا وجود حوكمة بحيث أن يكون القرض قصير الأمد ولشراء السلع الأساسية كالأقماح والزيوت.

وفيما يتعلق بإعلان مصر الانسحاب من اتفاقية الحبوب، قال عشماوي إن مصر عضو بالاتفاقية حتى 30 يونيو الحالي، وجاري حاليا بالتعاون مع كلا من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالاستمرار أو عدمه، لافتا إلى أن مصر لم تستفد خلال الفترة الماضية من الاتفاقية بالشكل الأمثل.

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