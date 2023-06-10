السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط متهم بمضايقة سيدة فى الأزبكية

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للمضايقة من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية" لمضايقته إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا، حال سيرهما بمحل البلاغ.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية قسم شرطة الازبكية

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