السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة الحقائب بالإكراه في الجمالية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الداخلية في ضبط مرتكب واقعة سرقة حقيبة بالإكراه من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

 

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية  بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (بائع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - جواز سفر أجنبى - سلاح أبيض).

 

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بمحافظة الجيزة) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك قام بتهديده بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار.

الداخلية سرقة حقيبة بالإكراه مديرية امن القاهرة

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