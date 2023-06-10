مصرع وإصابة 8 إثر حادث مرورى فى البحيرة

لقي قبل قليل شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة "ميكروباص" مع دراجة نارية في طريق "الدلنجات - إيتاي البارود" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاى البارود العام، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة بإيتاى البارود برئاسة المستشار أحمد مجدى مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية بطريقة إيتاى البارود، الدلنجات، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 أشخاص آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محروس م ع" ٦٨ سنة مقيم بمركز إيتاي البارود، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، "مصطفى م ا" ٢١ سنة مصاب بكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، "شهد ع ال ع" عامان مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "شهد ع ال ع" ٣٨ سنة مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد م ر" ٨٠ سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، "خالد ع ال" ٦٣ سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد ط ب" ٣٣ سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "منال إبراهيم الششتاوى" ٤٠ سنة وصول جثة هامدة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.