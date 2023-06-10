بالتزامن مع سيامته الأسقفية.. من هو الأنبا عمانوئيل عياد؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك بمصر.



الأنبا عمانوئيل عياد



ولد الأنبا عمانوئيل في ٥ يناير ١٩٧٢م بقرية كوم غريب مركز طما محافظة سوهاج من أسرة كاثوليكية ملتزمة دينيا ودخل مدرسة الأقباط الكاثوليك التابعة لجمعية الصعيد في سن مبكر فكان في السنة الأولى الابتدائي وهو في الرابعة من عمره .

ثم توجه إلى روما للتخصص في مجال اللاهوت الأدبي وبعد مرور عامين حصل على الماجستير وعاد إلى مصر وتم رسامته يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٩٧ م علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة كوم غريب .

وعاد إلى روما لتكملة الدراسات ولكن طلب منه الأنبا مرقس حكيم أن يدرس القانون الكنسي ولا يكمل دراسة اللاهوت الأدبي وحصل على ماجستير في القانون الكنسي من عام ١٩٩٧- ١٩٩٩م ثم عاد إلى إيبارشية سوهاج وخدم رعية كنيسة طهطا لمدة 3 سنوات بالإضافة لمسئوليات أخرى كالشباب والدعوات والمجلس الروحي وعضوية مجلس مشورة الإيبارشية والتدريس بمعهد اللاهوت في أسيوط الذي أنشأه الأنبا كيرلس وليم والتدريس بمعهد التربية الدينية بسوهاج .

ثم أصبح مديراً للمعهد ثم مدرساً لمادة القانون الكنسي بالكلية الإكليريكية بالمعادي ومعهد اللاهوت بالسكاكيني، ومسئولية التكوين للطلبة من عام ٢٠٠٢- ٢٠٠٣م ، ثم أرسل حسب طلب المجمع الشرقي إلى روما ليعمل به .

وبدأت خدمته في الفاتيكان من ١٤ يونيو ٢٠٠٣م واختاره السينودس البطريركي مطراناً علي كرسي طيبة وتمت رسامته الأسقفية وتجليسه بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بالأقصر يوم ١٠ يونيو ٢٠١٦م خلفاً للأنبا يؤانس زكريا علي يد الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك وأصحاب النيافة الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركي والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا مكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية والأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة والأنبا يوسف أبو الخير مطران سوهاج والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا وحضر الاحتفال المنسنيور برونو موتسارو القاصد الرسولي بمصر والمنسنيور ماركو بروجي القاصد الرسولي الأسبق بمصر.