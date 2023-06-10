السبت 10 يونيو 2023
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مصر

وزير الإسكان: جار تسليم 205 قطع أراضٍ صناعية للمستثمرين بأكتوبر الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدأ في تسليم ٢٠٥ قطع أراض صناعية بإجمالي مساحات ٤١٤ فدانا بالمدينة  ، ويستمر في التسليم حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، في بيان، اليوم السبت، إلى حرص الوزارة وأجهزتها المختلفة في التيسير على المستثمرين والمصنعين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات، خاصة الصناعية، وخلق العديد من فرص العمل.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم  الأربعاء الماضى 7/6/2023، تسليم قطع الأراضي من 371 : 379، كما تم تسليم القطع من 380 : 387،  الخميس الماضى 8/6/2023، والقطع أرقام (388 – 389 – 390 – 391 – 392 – 399 – 400 - 401)، غدا الأحد 11/6/2023، والقطع من 402 : 410، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع أرقام ( 411 – 412 – 414 – 415 – 418 – 419 – 422 - 423)، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع أرقام (426 – 446 – 447 – 448 – 449 – 450 – 451 - 452)، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع أرقام (454 – 455 – 456 – 460 – 461 – 464 – 465 – 468 - 469)، يوم الخميس 15/6/2023.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم  القطع أرقام 104 : 114، يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 115 : 125، يوم الإثنين 19/6/2023، والقطع من 126 : 136، يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 137 : 147، يوم الأربعاء 21/6/2023، والقطع من 148 : 157، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع أرقام ( 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 – 413 - 416)، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع أرقام (417 – 420 – 421 – 424 – 425 – 427 – 428 - 429)، يوم الخميس 3/8/2023، والقطع من 430 : 436، يوم الأحد 6/8/2023، والقطع من 437 : 448، يوم الإثنين 7/8/2023، والقطع أرقام (445 – 453 – 459 – 462 – 463 – 466 – 467 – 470)، يوم الثلاثاء 8/8/2023، والقطع من 77 : 87، يوم الأربعاء 9/8/2023، والقطع من 88 : 98، يوم الخميس 10/8/2023، والقطع أرقام (99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 - 163)، يوم الأحد 13/8/2023، والقطع من 164 : 174، يوم الإثنين 14/8/2023، والقطع من 175 : 184، يوم الثلاثاء 15/8/2023.

جدير بالذكر أن مدينة أكتوبر الجديدة تضم منطقة صناعية كبرى بإجمالي مساحات تتعدى الـ11 ألف فدان بالإضافة لوجود المنطقة اللوجيستية والميناء الجاف لتمثل انطلاقة صناعية كبرى في المستقبل القريب.

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