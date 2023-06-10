السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا طلب كولر من لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي غدًا؟

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير، في العاشرة من مساء اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي غداً الأحد، في إياب  نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد الخامس الذي يسنضيف اللقاء.
ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح التشكيل بعد دراسة الفريق المغربي، من خلال مباراتي صن دوانز والذهاب بالقاهرة، وسط أجواء من السرية التامة بناءً على طلب المدير الفني والذى يسعى خلاله لمراجعة تنفيذ اللاعبين للخطة التي يخوض بها المباراة.

وحرص السويسري كولر على عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة بدأها بمحاضرة فنية، أكد خلالها على ضرورة التركيز التام، والعمل على تقريب الخطوط لتجنب منح المنافس فرصة امتلاك الكرة والتمرير سواء على الأطراف أو في عمق الملعب.
وكشف مصدر، أن السويسري شدد خلال المحاضرة على ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف، وأن لقاء العودة  بمثابة مباراة كؤوس، وضرورة الفوز لحصد اللقب القاري مشددًا على أن لديهم خيار واحد وهو الفوز ولا يجب النظر لأي نتائج أخرى.
وأضاف أن كولر طالب اللاعببين بالتركيز الشديد في مباراة الإياب بنهائي إفريقيا وعدم الالتفات لأي أمور خارج الملعب إلى جانب تنفيذ التعليمات الفنية بدقة من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب الإفريقي.
وأشار إلى أن المدير الفني حذر لاعبي الدفاع من الاندفاع فى المناطق الهجومية، والالتزام التام بمراقبة مهاجمي المنافس حتى لايتكرر خطأ هدف مباراة الذهاب.

كولر مران الأهلي مران الفريق الوداد المغربي حسام غالى

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