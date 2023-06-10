"الصحة العالمية": مصر من أوائل الدول التي سيُعلن خلوها من فيروس "سي"

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس "سي" خلال الأسابيع المقبلة من قبل المنظمة.

وأضافت "القصير" - في تصريحات لها اليوم السبت - أن مصر تقدمت بأوراقها للإعلان عن خلوها من فيروس "سي" لمنظمة الصحة العالمية، ونعمل يدا بيد مع وزارة الصحة لتكملة النواقص واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات وسد كل الفجوات بأسرع وقت حتى نعلنها خالية من فيروس "سي" في أقرب وقت.

وأوضحت أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص عملت بشكل كبير ومكثف خلال الفترة الماضية حتى تصبح مصر خالية من فيروس "سي" من خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" التي أشاد بها العالم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إعلان خلو مصر من فيروس "سي" وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.