السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تأكيد الرئيس السيسي على التوافق مع موزمبيق بمختلف القضايا يتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدر تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطوير العلاقات مع موزمبيق فى مختلف المجالات، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.
وتحت عنوان "توافق بين مصر وموزمبيق فى الرؤى تجاه القضايا المختلفة قاريًا وإقليميًا ودوليًا".. ذكرت صحيفة "أخبار اليوم"، أن الرئيس السيسى أكد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، في العاصمة "مابوتو"، أهمية تطوير العلاقات بين مصر وموزمبيق في مختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس السيسى قال إن مصر تتطلع لأن تساهم زيارته إلى موزمبيق في فتح آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد أيضا أن هناك توافق رؤى تجاه القضايا المختلفة على المستوى القارى والمستوى الإقليمي والدولى أيضا، فيما يخص تطورات الموقف فى ليبيا والسودان وأهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف إطلاق النار.

وفى سياق آخر، وتحت عنوان "اليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج القرعة".. ذكرت "الجمهورية" أن وزارة الداخلية أعلنت، أمس، عن إجراءات مكثفة للتسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام مع مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة.

وأضافت الصحيفة، أن الوزارة أشارت إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ، وتزامنًا مع بدء الجسر الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم السبت لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة".

وأوضحت أن الوزارة تناشد ضيوف الرحمن التعاون مع مسؤولى بعثة حج القرعة والالتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.

وتحت عنوان "القوات الجوية تعلن موعد انطلاق "معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024"".. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن القوات الجوية أعلنت، خلال مؤتمر صحفى عالمى، انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024)، المقرر انعقاده فى مايو 2024 بمطار العلمين الدولى.

وأضافت الصحيفة، أن قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قال إن مصر تتطلع لاستقبال أهم الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية والجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى جميع المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

وأشارت إلى أن وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى، أوضح أن المعرض فرصة جيدة لمد جسور التعاون ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى العديد من المجالات، متمنيا أن تعبر النسخة الأولى من المعرض عن جودة وأصالة مصر وشعبها العريق وقواتها المسلحة الباسلة.

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