هولندا تطور جيلا جديدا من السفن الحربية

كشف سلاح البحرية الهولندي خلال مؤتمر CNE-2023 عن فكرته للحصول على جيل جديد من السفن الحربية.

وخلال المؤتمر أشار، أندريه فان دير، رئيس المشاريع البحرية في قيادة معدات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات الهولندية إلى فكرة مفهوم " TRIFIC"، والذي يضمن لسلاح البحرية الهولندي الحصول على سفن جديدة رخيصة الثمن وتعمل بطاقم مخفض، الأمر الذي سيقلل تكلفة تشغيلها ويساعد في دعم القدرة القتالية للجيش الهولندي.

وأوضح أندريه فان دير أن تشغيل مثل هذه السفن في الجيش الهولندي خلال بضع سنوات سيزيد من القوة الضاربة للأسطول، والفكرة من المشروع هو تطوير سفن يمكنها العمل بطاقم صغير، لتكون مرافقة للسفن الحربية الرئيسية، وأن تجهز هذه السفن بحاويات تضم أنواعا متنوعة من الأسلحة مثل الصواريخ المضادة للأهداف البرية والجوية، كما سيتم تجهيزها بمنظومات للحرب الإلكترونية.