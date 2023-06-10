السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هولندا تطور جيلا جديدا من السفن الحربية

سفن حربية
سفن حربية

كشف سلاح البحرية الهولندي خلال مؤتمر CNE-2023 عن فكرته للحصول على جيل جديد من السفن الحربية.

 

وخلال المؤتمر أشار، أندريه فان دير، رئيس المشاريع البحرية في قيادة معدات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات الهولندية إلى فكرة مفهوم " TRIFIC"، والذي يضمن لسلاح البحرية الهولندي الحصول على سفن جديدة رخيصة الثمن وتعمل بطاقم مخفض، الأمر الذي سيقلل تكلفة تشغيلها ويساعد في دعم القدرة القتالية للجيش الهولندي.

 

وأوضح أندريه فان دير أن تشغيل مثل هذه السفن في الجيش الهولندي خلال بضع سنوات سيزيد من القوة الضاربة للأسطول، والفكرة من المشروع هو تطوير سفن يمكنها العمل بطاقم صغير، لتكون مرافقة للسفن الحربية الرئيسية، وأن تجهز هذه السفن بحاويات تضم أنواعا متنوعة من الأسلحة مثل الصواريخ المضادة للأهداف البرية والجوية، كما سيتم تجهيزها بمنظومات للحرب الإلكترونية.

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى المصرى 2023 بعد انتهاء الجولة الـ31

"زرعتى".. حملة طلابية لنشر الوعى حول فكرة الزراعة المائیة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية السبت 10 يونيو 2023

أسعار الدواجن اليوم السبت 10-6-2023 فى الأسواق للمستهلكين

ماكرون من مدينة "آنسى": الاعتداء على الأطفال هو أكثر الأعمال وحشية على الإطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48