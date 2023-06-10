السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على الحجار يحتفل بعقد قران نجله أحمد فى أجواء عائلية (صور)

أسرة الحجار فى عقد
أسرة الحجار فى عقد قران نجله أحمد

احتفل النجم علي الحجار، بعقد قران نجله أحمد، فى أجواء عائلية وسط فرحة كبيرة من أسرة العروسين والاقارب، والأصدقاء المقربين.

وحرص الحجار، على تهنئة نجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر مجموعة من الصور وعلق قائلا: “ربنا يسعدك يا أحمد أنت وضحى”، سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه بعقد قران نجله متمنين له السعادة والتوفيق في حياته.

وكان أحمد الحجار، شارك مؤخرا والده بالغناء في حفل إحياء ذكرى عمه الموسيقار أحمد الحجار، بساقية الصاوي.

فيما احتفى على الحجار، مؤخرا بتكريم الخال عبد الرحمن الأبنودي، على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقدم خلال الحفل، برنامج فني مميز ضم باقة من أبرز أشعار الراحل، خاصة أن الحجار، هو أكثر مطرب تعاون معه وغنى له جميع تترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا كبيرًا في الدراما المصرية، فقد ارتبطت كتابات الأبنودي للمسلسلات بالفنان علي الحجار، حيث كان له النصيب الأكبر من هذه الأعمال، فتعاونا معا في ''ذئاب الجبل''، و''الرحايا''، و''رحلة أبوالعلا البشري''، و''مسألة مبدأ''، و''خلف الله''، إضافة إلى مسلسل "النديم" التاريخي الذي استعرض حياة الثائر والكاتب المصري عبدالله النديم.

 وقدم "الخال" من خلال صوت علي الحجار وموسيقى عمار الشريعي مجموعة من الأغنيات في هذا المسلسل استطاعت أن تلخص مأساة النديم وظروف العصر والمجتمع الذي كان يعيش فيه، وغيرها.

علي الحجار يحتفل بعقد قران نجله أحمد فى أجواء عائلية
عقد قران نجل علي الحجار
عقد قران نجل علي الحجار
عقد قران نجل علي الحجار
عقد قران نجل علي الحجار
عقد قران نجل علي الحجار
أحمد الحجار الفنان على الحجار نجل الحجار عقد قران نجل الحجار أسرة علي الحجار

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