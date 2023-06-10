السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"زرعتى".. حملة طلابية لنشر الوعى حول فكرة الزراعة المائیة

جامعة مصر الدولية
جامعة مصر الدولية

أطلقت 8 طالبات بجامعة مصر الدولیة حملة بعنوان "زرعتي" بشعار "بالمیاه وبس" لنشر الوعي حول فكرة الزراعة المائیة، حیث أن الزراعة المائیة تمثل جزءً كبیرًا ومھمًا من المستقبل؛ نظرًا للتحولات المناخیة وتدھور التربة، وقد اتجھت العدید من الدول بالفعل إلى اعتماد الزراعة المائیة كوسیلة زراعة أساسیة بدلًا من الزراعة التقلیدیة.

وتھدف ھذه الحملة إلى توعیة الناس عن سھولة وأھمیة وفوائد الزراعة المائیة وحثھم وتشجیعھم على بدء الزراعة المائیة بالبیت، حیث أنھا لا تأخذ مساحة كبیرة ولیست مكلفة وموفرة، وذلك من خلال نشر المعلومات على صفحاتھم على وسائل التواصل الاجتماعي من حیث الأسالیب والأنظمة المختلفة التي یمكن تطبیقھا في البیت.

وتعتبر الزراعة المائیة صدیقة للبیئة وتحقق بعض أھداف التنمیة المستدامة؛ لأنھا توفر ما یصل إلى 95٪ من المیاه التي تھدر بسبب الزراعة التقلیدیة، وتقلل 70٪ من التلوث الناتج عن الزراعة التقلیدیة، كما أن زراعة المحاصیل المائیة تنمو بطریقة أكثر صحة، وبالتالي لا توجد تربة مستخدمة لذلك فھي خالیة من المبیدات الحشریة والمواد الكیمیائیة الضارة.

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