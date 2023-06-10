محمد عبدالعزيز لـ "الشاهد": البرادعى كان يعلم بأن اعتصام رابعة مسلح ولكنه نفى ذلك

علق النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد، على شهادة الدكتور محمد البرادعي في اجتماع ما قبل 3 يوليو، قائلاً: "إن هناك فرق بين أنك تختلف في الرأي أو تقول تقديرك لما جرى، لكن الدكتور البرادعي روى رواية لم تحدث".

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “الدكتور محمد البرادعي كان يعلم قبل 3 يوليو خارطة الطريق؛ بل أقول أن خارطة الطريق تم نقاشها في منزله”، معقباً: “التقينا به في إطار مقابلتنا لكل القوى السياسية، وكان متواجد بصفته منسق جبهة الإنقاذ وجزء من المعادلة السياسية، فكان لا بد الالتقاء به، التقينا به وشرحنا خارطة الطريق بالكامل، بأنه لا بد من العزل الفوري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودستور جديد وحكومة من الكفاءات وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة البلاد، وأن هذا الكلام لن يتم إلا بأن القوات المسلحة تنحاز لإرادة المصريين، وبالتالي فإن هذا هو موقفنا منذ اللحظة الأولى”.

وأوضح أن الدكتور البرادعي يوم 3 يوليو كان يعلم جيدًا، أن الإخوان تم دعوتهم لحضور الاجتماع، وهم من رفضوا، حيث تم دعوة الدكتور سعد الكتاتني كرئيس لحزب الحرية والعدالة، وكان الكرسي الخاص به موجود، متابعا: "الدكتور محمد البرادعي كان حاضرًا بنفسه أننا كممثلين حركة تمرد كنا رافضين حضور الإخوان، وهو من أقنعنا بأن نقبل إن اللواء محمد العصار يجري تواصل مع سعد الكتاتني، حتى يحضر الإخوان ويكونوا في مواجهة معنا؛ بل أن التواصل تم أمامه شخصيًا، حيث كنت أجلس أنا وبجواري الفريق العصار ثم الدكتور البرادعي، لكن سعد الكتاتني رفض مرتين بعد إجراء اتصالين، وقال حينها البرادعي "خلاص الإخوان هما اللي ما رضيوش"، ثم بعد ذلك حكى الدكتور البرادعي الرواية بشكل آخر".

وأشار محمد عبدالعزيز، إلى أن الدكتور محمد البرادعي قال بعد ذلك، بأنه لم يكن يعلم أن محمد مرسي تم احتجازه، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه بعد تسجيل البيان، هو كان يعلم في يوم 3 يوليو، أن محمد مرسي أصبح رئيس معزول والشارع يطالب بمحاكمته؛ بل وأبعد من محاكمته، وبالتالي فإن البرادعي كان يعلم في هذه اللحظة من يوم 3 يوليو أن محمد مرسي محتجز.

أما عن رواية البرادعي عن فض رابعة، فقال عضو حركة تمرد: "كان البردعي نائبًا للرئيس في الشؤون الخارجية، وكان حاضرًا لاجتماعات مجلس الدفاع الوطني والتي ظهر بها أماكن تواجد السلاح داخل البؤرة المسلحة التي سميت "اعتصام رابعة"، بل أكثر من ذلك، حيث أن كاثرين أشتون، وهي مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، وجاءت زيارة إلى مصر والتقت بالدكتور البرادعي، ثم التقت بنا، وأخبرتنا أن الدكتور البرادعي قال لها "كاثرين أشتون" بأنه مستعد أن يركب طائرة من طائرات القوات المسلحة ويمرون على اعتصام رابعة ويبين لك أين يتواجد السلاح، ومن ثم راجعنا الدكتور البرادعي بعد ذلك، فقال لنا، نعم بالفعل أنا قولت لها بأني أعلم بأن هذا الاعتصام مسلح، لكنه بعد ذلك جاء وتحدث عن فض اعتصام سلمي بالقوة، وكأن البرادعي رجل بشخصيتين، إما أنه بسبب السن ينسى، أو أنه يتناسى لأسباب سياسية".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.