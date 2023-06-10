عضو حركة تمرد: كنا نتلقى تهديدات بالقتل يوميًا من الإخوان

قال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء حركة تمرد، إنه تم الإعلان عن الحركة يوم ٢٨ أبريل ٢٠١٣، وقام أعضاء الحركة بطباعة ٧٠٠٠ استمارة، وتم الاتفاق أنه يوم ١ مايو سيقوم الأعضاء بالنزول إلى ميدان التحرير لجمع لتوزيعهم على الشعب المصري، وتم توزيع هذا العدد في غضون ساعة واحدة، ونظراً لزيادة عدد المقبلين من الشعب على الاستمارات، تم وضع نسخة من هذه الاستمارة عبر منصات التواصل الاجتماعي كي يقوم المواطنين بطباعتها وإرسالها عبر أرقام محددة تم الإعلان عنها مسبقاً.

نجاح حركة تمرد

وأكد النائب محمد عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تمرد ليست السبب في كره المواطنين المصريين لجماعة الإخوان، ولكن تمرد أخبرت المواطنين بالوسيلة التي يمكن من خلالها التخلص من هذه الجماعة، ولولا أن المواطنين يحملون في نفوسهم كره شديد للإخوان لكانت تلك الحركة الشعبية ذهبت إلى الجحيم.

توقيعات المصريين

واستطرد: “في بدايات جمع الاستمارات كان يقوم أنصار الإخوان في المناطق التي كان يتم فيها تجميع استمارات تمرد بافتعال المشاكل والخلافات من أجل الهجوم على الشباب التابع لتمرد، وكان للمواطنين دور كبير في حماية اعضاء تمرد ويقوموا بطرد عناصر الإخوان خارج المنطقة، إضافة إلى أن حركة تمرد كانت تتعرض لتهديدات بالقتل من قبل الإخوان بصورة يومية”.