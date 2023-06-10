السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الشئون الدينية الباكستانى: السعودية تقدم خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام

مكة المكرمة
مكة المكرمة

نوَّه وزير الشؤون الدينية الباكستانى السيناتور طلحة محمود، بما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن مبادرة طريق مكة التى انطلقت فى باكستان عام 2019 تتطور عامًا بعد عام فى دلالة واضحة على جودة ودقة ما يقدم من خدمات فى جوانب تفويج الحجاج كافة.

وثمن محمود - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة - الجهود التى تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، خدمة لحجاج بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والمشاعر المقدسة، سائلًا الله أن يجعل ذلك فى موازين حسناتهما، مقدمًا شكره وتقديره للجهات المشاركة فى إنجاح مبادرة "طريق مكة".
يشار إلى أن مبادرة "طريق مكة" تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التى تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات فى مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن فى السعودية، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، فى حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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