تفاعل جماهيرى كبير بدار الأوبرا على أنغام "سواح وجبار" فى حفل ذكرى عبدالحليم

تفاعل كبير وتصفيق حار تشهده قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بسبب المطرب أحمد عفت وصوته العذب بأغنيتي “سواح وجبار” ضمن حفل ذكرى عبد الحليم حافظ.

وتذاع احتفالية دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب على الهواء مباشرة عبر قناة “الحياة”، ويحيى المطرب أحمد عفت حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.

كما تفاعل الجمهور مع أغنية “نعم يا حبيبى نعم”، والأغنية من ألحان كمال الطويل، وكلمات مأمون الشناوى.

عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيراً بالقاهرة، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم أولى أغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي ، كمال الطويل ، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً إرثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.