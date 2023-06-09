غدًا.. كولر والشناوي يتحدثان في المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، في المؤتمر الصحفي لمباراة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين مساء الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي للمباراة في الواحدة والنصف من ظهر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ويقام في مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط تسجيل هدفين أو أكثر من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.