السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى 2023 بعد انتهاء الجولة الـ31

الدوري المصري
الدوري المصري

تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد انتهاء الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي خاض آخر مبارياته اليوم فريقي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بينهم، ليكون جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد جولة غلب عليها التعادلات، على أغلب لقاءاتها بتصدر بيراميدز مؤقتا بفارق نقطة وحيدة بعد عن النادي الأهلي لكن يظل المارد الأحمر لديه الأفضلية بالمباريات المؤجلة، حيث خاض أقل عدد مباريات بين الفرق في الدوري الممتاز خلال هذا الموسم بموجب 24 مباراة وكان متصدرا لجدول ترتيب الدوري المصري 2023 قبل انتهاء تلك الجولة.

 

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

بيراميدز

30

19

7

4

45

18

+27

64

2

الأهلي

24

19

5

0

45

7

+38

62

3

فيوتشر

30

15

12

3

32

17

+15

57

4

الزمالك

30

15

8

7

44

28

+16

53

5

المقاولون العرب

31

9

16

6

34

28

+6

43

6

فاركو

31

9

14

8

28

27

+1

41

7

الاتحاد السكندري

30

12

5

13

33

35

-2

41

8

المصري البورسعيدي

30

9

14

7

29

32

-3

41

9

إنبي

31

11

6

14

30

37

-7

39

10

سموحة

31

8

12

11

31

37

-6

36

11

البنك الأهلي

31

8

11

12

34

37

-3

35

12

سيراميكا كليوباترا

31

6

15

10

29

30

-1

33

13

الإسماعيلي

30

7

12

11

29

35

-6

33

14

طلائع الجيش

31

7

11

13

30

41

-11

32

15

أسوان

31

8

8

15

28

39

-11

32

16

غزل المحلة

31

8

8

15

25

43

-18

32

17

الداخلية

31

5

14

12

27

40

-13

29

18

حرس الحدود

30

4

8

18

16

38

-22

20

 

صراع الهبوط في الدوري

ويستمر صراع الهبوط بين الفرق التي يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري 2023 في الجولات الأخيرة، حيث يعتبر الفارق بين الفرق لا يذكر، والخيارات المتاحة أصبحت متقلصة، وتحتاج الجولات المقبلة من تلك الفرق الفوز والابتعاد عن المنطقة الخطرة بالدوري، حيث يتسارع أكثر من ثماني فرق للإيقاع في الهبوط.

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