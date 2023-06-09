ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ضمن الأبحاث الأمنية والعسكرية التي تهم التعاون الدولي، وجيوسياسية أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وضع خبراء كبار في المجلس الأطلسي، دراسة تعد مؤشرا على القدرات العسكرية المستقبلية، تحديدا نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

تقر الدراسة، انه:"يحتاج المسؤولون التنفيذيون في صناعة الدفاع وقادة أعضاء الناتو والدول الشريكة إلى إجراء مناقشة عاجلة حول المخزونات غير الكافية من الذخيرة والمعدات" .

المجلس الأطلسي، اعتبر قمة قادة الناتو من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس ، ليتوانيا ، فرصة مثالية للجمع بينهم، وبالتالي، فهم آليات ومستقبل الترسانات الأوروبية والأميركية حول العالم.

*التعاون المثمر مع صناعة الدفاع

الحديث، عن مبادرة التعاون المثمر مع صناعة الدفاع، أسس لها كل من "جيدي ريماس جيجلينسكاس" زميل أقدم غير مقيم في مبادرة الأمن عبر الأطلسي في مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي. شغل سابقًا منصب مساعد الأمين العام للإدارة التنفيذية في حلف الناتو ونائب وزير الدفاع في جمهورية ليتوانيا.

وايضا الباحثة :"فيلتاوت زاريمبايتهو" زميل زائر في مبادرة الأمن عبر الأطلسي في مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي. وهي أيضًا دبلوماسية محترفة في وزارة الخارجية لجمهورية ليتوانيا.

"جيجلينسكاس"، و" زاريمبايتهو"، أكدا أن :"التعاون المثمر مع صناعة الدفاع، يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتجديد المخزونات والحفاظ على إمدادات ثابتة من الأسلحة ، ولكن أيضًا لمعالجة مجموعة واسعة من المخاوف المستقبلية ، والتي تمتد من مشاركة المعلومات إلى الأمن السيبراني والمرونة" .

تؤشر المبادرة إلى أهمية تطوير شراكة قوية مع صناعة الدفاع للتقدم في هذه المجالات، وحددا الطريقة التي تجيب على سؤال :

-من أين يمكن أن يبدأ هذا التعاون؟

*أولاً : شركاء آسيا والمحيط الهادئ.. أدوار مستقبلية.

ستكون قمة فيلنيوس للناتو هي المرة الثانية على التوالي، التي يشارك فيها شركاء آسيا والمحيط الهادئ ، مما يوفر فرصًا للنظر في سلاسل التوريد المتنوعة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

*ثانيًا: إعادة التفكير في عمليات شراء تراسانات الأسلحة.

يحتاج الحلفاء إلى إعادة التفكير في عمليات الشراء التي تتمحور حول العملية ، والتي تتجنب المخاطر بدلاً من إدارتها وتستهلك موارد مالية وموارد زمنية ضخمة بدلاً من تقديم ما هو ضروري على الفور. أي شخص تعامل في أي وقت مضى مع مخططات المشتريات سيئة السمعة سيوافق على أن التغيير مستحيل بدون إرادة سياسية قوية. في فيلنيوس ، يمكن لرؤساء الصناعة الدفاعية والدول الأعضاء في الناتو الالتزام بمتابعة أوامر وتسليمات جديدة ومحددة ، والتي يمكن أن يساعد تنفيذها في إعادة تنظيم أو تجاوز عمليات الشراء غير الفعالة حاليًا.

*ثالثًا: مسرع الابتكار الدفاعي.

لتمكين جهود الابتكار التي يبذلها حلف الناتو حقًا ، مثل مسرع الابتكار الدفاعي لمنطقة شمال الأطلسي وصندوق الناتو للابتكار ، وأنه يجب على قادة الصناعة الالتزام بتعزيز هذه المبادرات الناشئة. مع نضوج التقنيات التخريبية، التي أصبحت ضرورية للقدرات الدفاعية المستقبلية.

*رابعا:خلاصة

هناك حاجة إلى تعاون أوثق بين القطاع الخاص والحكومات لسد فجوات الاستثمار وتجنب "وديان الموت" ، حيث تُترك الشركات الصغيرة ولكن ذات الإمكانات العالية في طي النسيان بين التطوير والإنتاج الأولي. من أجل الحفاظ على التفوق التكنولوجي وجلب المزيد من الشركات والابتكار إلى مجال الدفاع ، يحتاج الناتو إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات المتطورة وجعل دورة الابتكار الخاصة به أكثر كفاءة وقوة.



لهذا، يرى المجلس الأطلسي، مع مركز الأبحاث، أن إعادة تكوين ترسانات الولايات المتحدة وحلفائها بإشراك الصناعة-صناعة السلاح- في قمة الناتو، من المبادرات، التي لا تحتمل التأجيل.

.. ولفت المبادرة، انه هناك ما يحتاج - إليه-المسؤولون التنفيذيون في صناعة الدفاع وقادة أعضاء الناتو والدول الشريكة إلى إجراء مناقشة عاجلة حول المخزونات غير الكافية من الذخيرة والمعدات. تعتبر قمة قادة الناتو من 11 إلى 12 يوليو في فيلنيوس ، ليتوانيا ، فرصة مثالية للجمع بينهم.

*ماذا يقول الأمين العام لحلف الناتو؟

في أوراق المجلس الأطلسي، ودراسة "جيجلينسكاس"، و" زاريمبايتهو"، إشارات مهمة، هي ما لخصه الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ"، عندما قال:"المشكلة وأوضح: "لقد استنفد الحلفاء حتى الآن مخزوناتهم حتى يتمكنوا من دعم أوكرانيا - وهذا ليس مسارًا مستدامًا ، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية هذه الأهداف الجديدة والأكثر طموحًا". إن الإرادة لدعم أوكرانيا " طالما أن الأمر " موجود ، ولكن هناك حاجة أيضًا إلى القدرة على تقديم الدعم مع الدفاع أيضًا عن أعضاء الناتو" .

المصادر الموثقة تلفت إلى أن أوكرانيا [تلقت /بشكل أو آخر] أكثر من سبعين مليار دولار كمساعدات عسكرية منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022.

هذا الوضع يلخص الحاجة إلى المزيد من تراسانات الأسلحة، وفق:

1.:

ساهمت المساعدات في قدرة أوكرانيا على المقاومة وصد غزو روسيا لاحقًا.

2.:

عمليا القوات الأوكرانية بحاجة إلى المزيد من الذخيرة والمعدات لإنهاء المهمة.

3.:

الدول التي تدعم أوكرانيا تكافح لإنتاج ما يكفي من العتاد الدفاعي الحيوي. أوكرانيا تحرق الذخيرة بشكل أسرع بكثير مما تصنعه دول الناتو حاليًا.

4.:

إن الاختناقات الصناعية الهائلة في تصنيع قذائف المدفعية والمعدات ذات الصلة ، إذا لم يتم حلها ، تهدد بتقويض الجهود المبذولة لمساعدة الأوكرانيين على طرد الغزاة.

.. وبالعودة إلى تصريحات الأمين العام للناتو " ستولتنبرغ" فهو ما أطلق اسم " سباق الخدمات اللوجستية " ، معتبرا أن مستقبل أوكرانيا على المحك، الواضح (...) يتعرض استعداد الولايات المتحدة والجيوش الحليفة للخطر بسبب سلاسل التوريد المصممة بشكل غير فعال والمشتريات المرهقة التي تركز على العمليات والمشاحنات السياسية. هذا العجز عن تجديد مخزونات الحلفاء من الذخيرة والمعدات يقوض موقف الردع لحلف شمال الأطلسي ككل،و ستحتاج صناعة الدفاع الأمريكية إلى تقديم المزيد من الأسلحة لتلبية الطلب المتزايد.

*إحياء الصناعة الدفاعية الأوروبية

في تعليل المبادرة، أن في أوروبا ،فإحياء الصناعة الدفاعية ليس أفضل من الذي يحدث في الولايات المتحدة.

.. سبق وأن أسفرت مفاوضات سرية داخل الناتو مع دول أوروبا، أعلن خلالها، الاتحاد الأوروبي (EU) عن مبادرة بقيمة مليار يورو لشراء ذخيرة لأوكرانيا "عبر صناعة الاتحاد الأوروبي والنرويج" ، ما حدث:واجهت هذه المبادرة العديد من العقبات والتأخير حيث أعطت بعض البلدان الأولوية للدفاع عن مصالح الصناعات الوطنية واستخدام التدابير الحمائية لشراء الذخيرة من الشركات الأوروبية فقط. يبدو أن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا المضي قدمًا ، ولكن من الواضح أن هيكل المبادرة وافتقارها إلى نطاق لن يحل مشكلات نقص الاستثمار طويلة الأجل في أوروبا. هذا على الرغم من مستوى الطموح المحدد في بوصلة الاتحاد الأوروبي الإستراتيجية للأمن والدفاع العام الماضي والتقدم المهم الذي تم إحرازه في هذه القضية منذ ذلك الحين.

*مشروع توماس واريك

توماس س. واريك من Atlantic Council، من مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط

، مدير مشروع مستقبل DHS للدفاع الأمامي.

دعا مؤخرًا "وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إلى تحويل المشتريات إلى وقت الحرب ". ومع ذلك ، حتى بعد هذا الاقتراح ، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها إطلاق جهد منسق للتغلب على القيود الصناعية والبيروقراطية. كما يجب أن يشمل كلاً من الحكومات ورؤساء الصناعة المسؤولين عن تخزين أي ترسانة مستقبلية للديمقراطية.

.. ووفقا توماس، والمجلس الأطلسي، تعد قمة فيلنيوس؛ فرصة مهمة لتعزيز المشاركة مع صناعة الدفاع ، وهو ما يمكن لحلف الناتو القيام به من خلال عقد حدث جانبي رسمي للمسؤولين الحكوميين للاجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الدفاع. هنا يمكنهم جميعًا الحصول على نفس الصفحة حول الإلحاح الحقيقي لسلاسل القيمة الدفاعية غير الكافية. سيستفيد مقاولو الدفاع من محادثات التوعية المباشرة على أعلى مستوى سياسي. في المقابل ، سيستفيد صانعو السياسات من الاستماع مباشرة من مقاولي الدفاع حول السياسات الضرورية لتبسيط عمليات الإنتاج الخاصة بهم.

.. الغريب، أن الناتو، يرى أن الانفتاح على التعاون الصناعي العسكري، يدعم مهمة إعادة بناء "ترسانة الديمقراطية"، التي هي مهمة معقدة لأصحاب المصلحة المتعددين، والمطلوب هو تعاون قوي، لصناعة يمكن أن تقدم والحكومات التي يمكن أن تقود بقرارات سياسية لتمكين السياسات الصناعية، العسكرية منها.

.. يجتاح التعاون الدولي والأمني، الجيوسياسية الأمني، المزيد من المصطلحات، فترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية.