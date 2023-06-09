الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطريقة الشبراوية الخلوتية تنعى والدة رئيس الوزراء

محمد عبدالخالق الشبراوي
محمد عبدالخالق الشبراوي

تقدمت الطريقة الشبراوية الخلوتية في مصر و العالم العربي والإسلامي، بخالص العزاء والمواساة للدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدته. 

ونعى الشريف العمري محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمه وأهلَها وذويها خالص الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة.

وتقام صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيًا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.  

الطريقة الشبراوية الطريقة الشبراوية الخلوتية والدة رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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