الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السولية: تعودنا على المواجهات الصعبة.. وجاهزون لحسم اللقب

عمرو السولية
عمرو السولية

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، في المبارة التي تقام يوم الأحد القادم في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف السولية: “اعتدنا على المواجهات الصعبة خلال السنوات الماضية، والجميع جاهز من أجل تقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز في المباراة وحصد اللقب”.

وواصل: “نعلم أن فريق الوداد سيقدم أقصى ما لديه، خاصة أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعددنا جيدًا لهذه المواجهة، عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة”.

وأوضح السولية أن كرة القدم بها كل شيء، وأن اللاعبين اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولة في هذه الظروف، والفريق يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة.

وتابع: “جميع اللاعبين يعرفون جيدًا قيمة فريق الوداد، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الأحد”.

عمرو السولية الاهلى الأهلي ضد الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

الأهلى مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

جورج إسحاق.. تاريخ من النضال والمناوشات الحقوقية (بروفايل)

إقبال كبير من الأطفال.. حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان فى زفتى (صور)

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

هيئة قضايا الدولة تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48