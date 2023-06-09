السولية: تعودنا على المواجهات الصعبة.. وجاهزون لحسم اللقب

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، في المبارة التي تقام يوم الأحد القادم في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف السولية: “اعتدنا على المواجهات الصعبة خلال السنوات الماضية، والجميع جاهز من أجل تقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز في المباراة وحصد اللقب”.

وواصل: “نعلم أن فريق الوداد سيقدم أقصى ما لديه، خاصة أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعددنا جيدًا لهذه المواجهة، عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة”.

وأوضح السولية أن كرة القدم بها كل شيء، وأن اللاعبين اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولة في هذه الظروف، والفريق يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة.

وتابع: “جميع اللاعبين يعرفون جيدًا قيمة فريق الوداد، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الأحد”.