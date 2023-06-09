ضياء رشوان، أتقدم بخالص التعازي للدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته

تقدم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بخالص التعازي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوفاة والدته.

وفاة والدة مصطفى مدبولي

وأكد ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي ستُقام غداً عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أن يكون العزاء في اليوم التالي.

وتابع: "كل التعازي للدكتور مصطفى مدبولي وكل الأسرة الكريمة، والدعاء بالرحمة للفقيدة، ونسأل الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وفي السياق ذاته، أعلن ضياء رشوان وفاة جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل، قائلاً:" هو مناضل مصري من بورسعيد، رجل سياسة وعلم، وأحد مؤسسي حركة كفاية، هذه الحركة التي ضمت عدد كبير من ممثلي الشعب، كان يعاني من مرض منذ فترة طويلة التي على إثرها دخل الرعاية المركزة".

حقوق الإنسان

واستطرد: "جورج إسحاق كان حريص كل الحرص على حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كما شارك في الكثير من الندوات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان ولكن حالته الصحية تدهورت بسبب إصابته بنزيف في المخ منذ ثلاثة أيام".