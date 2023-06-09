قناة الناس| داعية إسلامي: هكذا أمرنا ديننا بالتعامل مع غير المسلمين (فيديو)

قال الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنه لا يمكن أبدا أن يدعو الإسلام إلى التنابذ وإلى أن ننظر إلى الغير أو إلى الآخرين بعين الازدراء أو الاحتقار، بل ينبغي أن يكون تعاملنا حتى مع غير المسلمين، حتى مع من يدينون بغير ديننا، حتى مع من يخالفوننا في المعتقد ينبغي أن يكون تعاملنا على مستوى الفضل، وعلي مستوى رعاية هذه الحقوق، يقول -سبحانه وتعالى- ({لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إليهم).

وتابع خلال حلقة برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن القرآن الكريم لم يقدم ذكر القسط على البر مع من يخالفني في العقيدة أو في المعتقد لا يطمع مني في أكثر من أن أقسط إليه في الأداء عند المطالبة بالحقوق أو عند التخاصم أي أي الاحتكام إلى القضاء، لكن هذا من صور البلاغة في القرآن الكريم ما يعرف بتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، فلم يقل -سبحانه وتعالى- لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تقسطوا إليهم وتبرهم بل عكس قدم ما حكوه التأخير وآخر ما حقه التقديم حيث قال إن تبروهم وتقسطوا إليهم فقدم البر على القسط، ولا شك أن البر من دائرة الفضل والقسط من دائرة الجزاء أو من دائرة العدل.

وأكمل:" الفضل في القرآن مقدم على أن تعامل الناس بما يستحقون، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، هذه قيمة من القيم، لكن لا يمكن للإنسان أن يتحقق بها، أو أن يأخذ حظه منها إلا على أساس من مجاهدة النفس وتزكيتها".

وأضاف:" حتى أولئك الذين قاتلونا في الدين أو يقاتلوننا في الدين. ويخرجوننا من ديارنا ويظاهرون على إخراجنا. لم يمنعهم الله -سبحانه وتعالى- من هذا الفضل، وإنما ذكر أمرا ثالثا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. إن تولوهم، لكن البر مبذول لهم، والقسط مبذول لهم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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