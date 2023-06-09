محافظ المنوفية: توصيل خط مياه لخدمة سوق السيارات بشبين الكوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتوصيل خط مياه لسوق السيارات الجديد والمقام بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم في أول أيام تشغيله لتذليل العقبات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأشار الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أنه علي الفور تم توصيل خط مياه واحد ونصف بوصة على واحد بوصة وقطع الطريق والتوصيل من خط أربعة بوصة من الجهة الأخرى للسوق وكذلك تركيب حنفيات لخدمة السوق ورواده قبل نهاية أول يوم عمل للسوق.

يذكر أن سوق السيارات يقام لأول مرة بمحافظة المنوفية ويتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية، ويهدف إلي مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا .

وتابع اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، أول يوم عمل لسوق السيارات الأسبوعي لبيع وشراء السيارات بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم والتقي بعدد من العارضين وأصحاب المعارض والاستماع لأرائهم وتم حصر كافة الاحتياجات اللازمة لتطوير السوق لضمان استمرارية تنظيمه.

ورافقه كل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد فوزي رئيس شعبة السيارات بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم وبركة السبع والسادات وسرس الليان وحي شرق شبين الكوم.