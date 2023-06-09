الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالنيابة عن كافة الأجهزة التنفيذية وأبناء المحافظة بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سيادته وذويها من الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت، عقب صلاة الظهر، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة، ويقام عزاء والدة رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد المقبل، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المشير طنطاوي بني سويف بالتجمع الخامس

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