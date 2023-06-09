الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي بشواطئ مطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي في محافظة مطروح للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي والحد من استخدامه، تحت رعاية جهاز شؤون البيئة بوزارة البيئة وديوان عام محافظة مطروح.

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وبدأت الفعاليات بتنظيف شاطئ الليدو بمشاركة عدد من المتطوعين بمبادرة مرساة بهدف التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي وكيفية عمل فصل لأنواع المخلفات المختلفة بعد تجميعها ووزنها، والتعرف على كل نوع وضرره على البيئة.

ورصدت “الدستور” قيام المتطوعين بتوعية المصطافين واهالي مطروح بحضور كريم عرفان مسئول الشواطئ بمجلس ومدينة مرسي مطروح والمهندس محمد خلف .

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وقال المهندس مصطفي الخواجه، أخصائي إدارة المخلفات والمسئول عن المبادرة، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم تنظيم فعاليات للاحتفال بيوم البيئة العالمي بمحافظة مطروح من خلال مبادرة مرساة وجمعية عين البيئة بمشاركة عددا من شباب مطروح والعاملين بالشواطئ .

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وأوضح أنه  تم تنظيم فاعلية لتنظيف شاطئ الليدو بهدف توعية المصطافين والأهالي بمخاطر التلوث البلاستيكي وضرره علي الحياة البرية والبحرية وعلي صحة الانسان واهميه الحفاظ علي البيئة من خلال دور الفرد في المجتمع ونشر السلوك المستدام واستخدام بدائل صديقة للبيئة.

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وأضاف أنه سيتم تنفيذ فاعليات التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك للوصول إلي توعية اكبر عدد من الأهالي والمصطافين بالاضافة الي تنفيذ عددا من الورش والجلسات التفاعليه للشباب بهدف تمكينهم في العمل البيئي ورفع الوعي بالقضايا البيئية المختلفة.

واكد كريم عرفان مسئول الشواطئ بمجلس مدينة مرسي مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور،  علي أنه تم التنسيق مع مبادرة مرساة لتنفيذ يوم لتنظيف الشواطئ وتوعية المصطافين بمخاطر التلوث البلاستيكي والحفاظ علي نظافة الشواطئ خلال موسم الصيف السياحي .

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وأشار إلي أنه تم إزالة كافة المعوقات لكي يتمكن شباب مطروح المتطوعين من توعية المصطافين والأهالي بالحفاظ علي البيئة بمشاركة العاملين علي الشواطئ وذلك بناءا علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبتوجيهات العميد عمرو عبدالمجيد رئيس المدينة.

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