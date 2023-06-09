أخطر مشاكل المخ.. نصائح لمواجهة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

“السكتة الدماغية” هي حالة طبية خطيرة تحتاج إلى تدخل عاجل، فهي تحدث عندما يتعرض جزء من الدماغ لنقص في التروية الدموية، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ وفقدان وظائفها.

وتسبب السكتة الدماغية عواقب وخيمة على صحة الشخص وجودته للحياة، مثل الشلل، العجز، والخرف، والوفاة، لذلك من المهم معرفة أسباب السكتة الدماغية وعوامل الخطر التي تزيد من احتمال حدوثها، وكيفية تقليل هذه العوامل بإتباع نظام حياة صحي.

ولتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فإن الأمر يتعلق بمعرفة أسبابها وعوامل الخطر التي تزيد من احتمال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها أو التخفيف منها، إليك بعض المعلومات التي قد تفيدك في حالة تعرض شخص قريب لك للسكتة الدماغية وفقًا لما ذكره موقع " pen medicine" الطبي.

أسباب السكتة الدماغية:

السكتة الدماغية هي حالة تحدث عندما يتوقف أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين والغذاء لخلايا الدماغ وموتها، فهناك نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية وهم السكتة الإقفارية والسكتة النزفية.

السكتة الإقفارية، تحدث عندما تنسد أو تضيق شريان في الدماغ بسبب خثرة دموية أو جسيم آخر، مما يحول دون وصول الدم إلى جزء من الدماغ.

أما السكتة النزفية، تحدث عندما ينفجر أو يتمزق شريان في الدماغ، مما يؤدي إلى نزف داخلي في الدماغ أو بين طبقاته، مما يضغط على خلايا الدماغ ويحرمها من الأكسجين.

عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

هناك بعض العوامل التي لا يمكن التحكم فيها، مثل العمر فالخطر يزيد مع التقدم في العمر، والجنس فالرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء، الوراثة.

كما أن هناك بعض العوامل التي يمكن التحكم فيها أو تغييرها، مثل ارتفاع ضغط الدم، فهو أحد أهم عوامل خطر حدوث سكتات دماغية، التدخين والذي يزيد من احتمال تشكيل خثرات دموية وتضيق شرايين الدماغ، السمنة وزيادة الوزن، السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول والإجهاد والتوتر وقلة النشاط البدني.

كيفية تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يجب إتباع نظام حياة صحي يشمل مراقبة ضغط الدم والسكري والكولسترول بشكل منتظم، والامتناع عن التدخين أو التوقف عنه، والحد من شرب الكحول، وإتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من الخضروات والفواكه والألياف والبروتينات.

تجنب الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة والحارة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، والحفاظ على وزن صحي، والتخلص من الإجهاد والتوتر بطرق إيجابية مثل التأمل أو التنفس العميق.

كما يجب استشارة الطبيب بشأن أخذ بعض الأدوية التي قد تساعد في منع تشكيل خثرات دموية أو تحسين تدفق الدم في حالة وجود عامل خطر محدد أو سابق إصابة بسكتة دماغية.