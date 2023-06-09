الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جومانة هاشم: الفقر يزداد فى بريطانيا وتتناقص الحلول

الإعلامية جومانة
الإعلامية جومانة هاشم

قالت الإعلامية جومانة هاشم، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتاجر بالوعود على قارعة أزمة المعيشة، فهل يشتري البريطانيون الصبر على ما أصابهم؟. 

وأضافت الإعلامية جومانة هاشم، خلال تقديمها برنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الفقر يزداد في بريطانيا، وتتناقص الحلول، ولا يملكها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أكثر من أن يقدم وعودًا بأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتة إلى أنه مع حلول موعد الانتخابات المقبلة في أواخر العام المقبل، حيث يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ليقترعوا على وعد جديد.. كيف انتهى البريطانيون إلى معاناة لم تكن تخطر لهم على بال، وما هي الحلول إذا كانت هناك حلول، وهل تسعفهم علاقات تجارية متعثرة مع الولايات المتحدة، أم أنهم مضطرون إلى شراء الوقت؟.

وأشارت إلى أن الأزمة لعلها تنتهي من تلقاء نفسها، عندما يتولى حزب آخر، لافتة إلى أن أصابع البريطانيين على زناد الفقر، سلاحهم شكوى من الغلاء والتضخم، وذخيرتهم آهات من فرط الديون، وهم في معظمهم يعرفون أسباب البلاء وهي كثيرة؛ أكثرها من حزبٍ يحكمهم بالوعود وتحكمه الأوهام، فتكون النتيجة خليطًا من المزاعم الباطلة والحلول الكاذبة.

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