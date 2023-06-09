الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأعلى للإعلام" ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

الكاتب الصحفى كرم
الكاتب الصحفى كرم جبر

شاطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيدة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وينزل عليها رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ويتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر الكاتب الصحفى الدكتور مصطفى مدبولي المشير طنطاوي التجمع الخامس القوات المسلحة

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