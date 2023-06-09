قناة الناس| يسري جبر: الاستمرار في العبادة دليل الصدق مع الله (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الاستمرار والمداومة في العبادة هي دليل الصدق مع الله تعالى.

وأضاف “جبر” خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة “الناس”، أن الصلاة عبادة لكن مداومة الإنسان على الصلاة والمواظبة عليها هي عبادة أخرى، وبالتالي لابد أن تنشأ العبادة ثم تواظب عليها، ولهاذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم “أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل”، لافتًا إلى أن المداومة دليل الصدق، وإخلاص النية لله هو ألا تريد من عبادتك إلا وجه الله.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.