محافظ بني سويف يوجه التضامن بعمل اللازم حيال احتراق جهاز عروس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية التضامن والوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم حيال الحالة الإنسانية لفتاة يتيمة قد احترق جهاز عرسها بمنزلها، ومقيمة بناحية مركز ببا، والتى تم تداول معاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت أمل عزوز أنه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة وبحث الحالة وظروفها وتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتم التعاون في تلبية وتعويض احتياجات الفتاة من كافة الجوانب.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة بالقاهرة حيث نقل عنها محمد جبر منسق المبادرة بالمحافظة معاون محافظ بني سويف أن المؤسسة تابعت الحالة، وقررت التدخل من خلال المساهمة مع القطاع الخاص وبعض الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات الفتاة وتعويضها عن ما فقدته، ومتابعة المحافظ لمستجدات الوضع أولا بأول.

وأكد مسؤولو مجموعة العربي لإنتاج الأجهزة الكهربائية، أنه تمت زيارة الحالة التي تم تداولها في الإعلام وقيام أجهزة المحافظة المعنية بتسهيل المعاينة، حيث قررت المجموعة تعويض الفتاة عن الأجهزة التي احترقت ، في إطار المسؤولية المجتمعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستجابة لدعوة محافظ بني سويف بتضافر الجهود لتلبية احتياجات أهالي المحافظة خاصة في الظروف الصعبة والأزمات.

أثنى محافظ بنى سويف على دور المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مشيدا بالدور الذى قامت مؤسسة حياة كريمة ومجموعة العربى بتوفير أجهزة كهربائية لإحدى الفتيات من بنات المحافظة.

وتشمل الأجهزة التي سيتم توفيرها شاشة وخلاط وغسالة ومكواة من مجموعة العربي، ومن خلال مؤسسة حياه كريمة ستقوم بتوفير ثلاجة وبوتاجاز و2 أنبوبة فرن ومروحة سقف ومروحة مكتب وترابيزة مطبخ.