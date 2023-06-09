الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الخشت" فى مقدمة مشيعى زوجة "الطبلاوى"

جريدة الدستور

نعت نقابة قراء القرآن الكريم، أسرة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في وفاة زوجة "الطبلاوي" التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وتقيم أسرة القارئ الإذاعي الشيخ محمد محمود الطبلاوى غدًا السبت الموافق 10 يونيو، عزاءًا لزوجته، سليلة عائلات البرعي بأشمون منوفية، والدة الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى، بدار مناسبات آل البرعي بأشمون منوفية.

وقال الشيخ محمد الطبلاوي، إن العزاء سيكون مفتوحًا غدًا أمام جميع القراء من بعد صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء بدار مناسبات البرعي بأشمون منوفية.

وشاركت أسرة الشيخ الطبلاوى وعائلات البرعي بالمنوفية والعديد من محبي وعشاق المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى في الصلاة على الفقيدة الراحلة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الطبلاوى بالتعاون بالجيزة، بمشاركة العديد من قراء القرآن على مستوى الجمهورية ووفد نقابة القراء وفى مقدمتهم الشيخ محمود محمد الخشت نائب نقيب القراء، الذى دعا طويلا على المقبرة للشيخ الطبلاوى وزوجته الحاجة أم محمد التى لحقت به صباح اليوم.

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