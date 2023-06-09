متابعات ميدانية لسوق السيارات الجديد بشبين الكوم فى المنوفية

تابع ظهر اليوم اللواء عماد يوسف، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أول يوم عمل لسوق السيارات الأسبوعي لبيع وشراء السيارات بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم، والتقى بعدد من العارضين وأصحاب المعارض والاستماع لآرائهم وتم حصر كل الاحتياجات اللازمة لتطوير السوق لضمان استمرارية تنظيمه.

حيث شهد اليوم سوق السيارات إقبال كثيف من الجماهير، وسيتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية، ويتميز سوق السيارات بتوافر كل الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية.



وكان قد صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن سوق السيارات الجديد شهد إقبالا كثيفا في أول أيام تشغيله مضيفا أن السوق مزود بكل الخدمات اللوجستية وتوافر كل خدمات المرور والحماية المدنية والشهر العقاري وورش الميكانيكا.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكل المزايا.

ويقام سوق السيارات لأول مرة بمحافظة المنوفية ويتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم.

ويتميز سوق السيارات بتوافر كل الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفى.