الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد أبوبكر بقرية وادى عبادى فى أسوان (صور)

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد

افتتحت مديرية أوقاف أسوان، مساء اليوم الجمعة، مسجد أبوبكر الصديق بقرية وادي عبادي فى مدينة الرديسية بمركز إدفو شمال المحافظة، بتكلفته 1.5 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لإعمار بيوت الله.

وارتقي المنبر وأدى خطبة الجمعة الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان، مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، بحضور المئات من أهالي القرية.

شهد الافتتاح كل من الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو صلاح الدرديري مدير إدارة الرديسية، والشيخ عادل جودة مدير التفتيش والمتابعة، الشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي القرية والقيادات التنفيذية والشعبية.

IMG-20230609-WA0022
IMG-20230609-WA0022
IMG-20230609-WA0020
IMG-20230609-WA0020
IMG-20230609-WA0021
IMG-20230609-WA0021
IMG-20230609-WA0015
IMG-20230609-WA0015
IMG-20230609-WA0022
IMG-20230609-WA0022
افتتاح مسجد إعمار بيوت الله أوقاف أسوان مسجد ابوبكر الصديق الرديسية أسوان قرية وادى عبادى

الأكثر قراءة

قبل العيد.. تعرف على أسعار الأضاحى 2023 وأماكن بيعها

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور حفل تخرج مدارس النيل المصرية الدولية

القبض على "إمبراطور الحشيش" فى قنا

الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات تشيد بمبادرة حياة كريمة

مراكز المنيا تواصل كسح مياه الأمطار ورفع الأشجار المحطمة إثر الطقس السيئ

محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48

إصابتان بالرصاص المعدنى والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل

أبوردينة: المقدسات والاستيطان عقبات رئيسية أمام تحقيق السلام