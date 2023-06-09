بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد أبوبكر بقرية وادى عبادى فى أسوان (صور)

افتتحت مديرية أوقاف أسوان، مساء اليوم الجمعة، مسجد أبوبكر الصديق بقرية وادي عبادي فى مدينة الرديسية بمركز إدفو شمال المحافظة، بتكلفته 1.5 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لإعمار بيوت الله.

وارتقي المنبر وأدى خطبة الجمعة الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان، مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، بحضور المئات من أهالي القرية.

شهد الافتتاح كل من الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان مدير الدعوة، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو صلاح الدرديري مدير إدارة الرديسية، والشيخ عادل جودة مدير التفتيش والمتابعة، الشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي القرية والقيادات التنفيذية والشعبية.

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