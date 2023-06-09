الجيش السودانى: المتمردون تحولوا إلى لصوص ينهبون الممتلكات العامة والخاصة

قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إن تصريحات نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق شمس الدين كباشي، تأتي في إطار رفع معنويات القوات والمرور في المواقع المختلفة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن ما جرى يوم 15 أبريل مؤامرة وخيانة يقف وراءها عدد من الجهات استخدمت الدعم السريع أداة للتنفيذ.

كما أشار إلى أن تصريحات نائب القائد العام للقوات المسلحة تناسب الموقف وتطابق الواقع وتأتي في سياق الوضع الراهن الذي نعيشه منذ 15 أبريل.

وأكد أن المتمردين تحولوا إلى مجموعة لصوص يسرقون وينهبون الممتلكات العامة والخاصة، مضيفًا: "لن نقف مكتوفي الأيدي وراء أي خرق للميليشيا المتمردة للهدنة".

وقال نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق شمس الدين كباشي، إن الجيش السوداني متماسك في أنحاء البلاد كافة وأن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان هو من يدير المعركة بنفسه.