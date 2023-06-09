الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا أغناطيوس يلتقى مع مجمع آباء كهنة المحلة الكبرى

الأنبا أغناطيوس
الأنبا أغناطيوس

التقى الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، مع مجمع آباء كهنة المحلة الكبرى، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب النهيسي الأثرية بسمنود.
بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وأثناء القداس دشن نيافته بعض الأيقونات، وبعد القداس قدم كورال الكنيسة بعض الترانيم والألحان احتفالًا بعيد الرسامة الأول للأنبا أغناطيوس.
ثم التقى نيافته بمجمع آباء كهنة الإيبارشية، وقدموا لنيافته وسط الألحان هديةً، ثم استكمل الاجتماع بكلمة روحية لسيدنا ومناقشة بعض الأمور التدبيرية للخدمة داخل الإيبارشية خلال الفترة المقبلة.


بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للكلية الإكليريكية

ومن جانبه، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية البابا كيرلس الأول والبابا شنودة الثالث الإكليريكية بالمحلة الكبرى. وقد قام الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، بتفقد سير الامتحانات والاطمئنان على الطلاب الممتحنين.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد في 28 يونيو 2023، وذلك بإقامة النهضات والاحتفالات في الفترة من 13 حتى 28 يونيو 2023. ويستعد دير العذراء مريم في الجنادلة بمركز الغنايم بأسيوط للاحتفال بعيد السيدة العذراء مريم حالة الحديد، وذلك من خلال إقامة النهضات والقداسات الإلهية بالدير طيلة فترة الاحتفالات بمشاركة عدد من الكهنة من الإيبارشيات المختلفة.

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