القبض على "إمبراطور الحشيش" فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، من ضبط مسجل خطر، بحوزته كمية من الحشيش المخدر بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بتمكن قوة أمنية، برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المغربي، معاون أول المباحث، من ضبط "أحمد. ف، 30 عاما"، الشهير بـ"إمبراطور الحشيش" بقرية الرزقة في أبوتشت، بحوزته سلاح وكيلو حشيش ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.