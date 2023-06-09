قبل أيام من انطلاق الامتحانات.. نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، الإثنين المقبل 12 يونيو للمواد الغير مضافه المجموع، بينما تبدأ المواد الأساسية يوم 18 يونيو للشعبتين الأدبية والعلمية.

وقدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل أيام من انطلاق الامتحانات.

وقال الخبير التربوي عبر الحروب التعليمي" حوار مجتمعي تربوي" بالواتس اب، :" أحيانا قد تكون الذاكرة مجهدة والتركيز ليس على ما يرام بسبب السهر والإجهاد و لذلك لابد من امتلاك الطالب لمجموعة من المهارات التي تساعده على الوصول للحل الأفضل حتى في ظل وجود إجهاد وتعب ومن هذه المهارات .

أولا: “”قراءة كل سؤال جيدا والتركيز في كل كلمة في متن السؤال قبل الإجابة عليه وفور قراءته بتأنى، و قم بوضع نقطة صغيرة على الإجابة التي طرأت مباشرة على ذهنك وإذا كنت متأكدا من الإجابة ظلل الدائرة بالكامل وإذا لم تكن متأكدا فاحذف أولا البدائل التي تكون متأكدا من عدم صحتها وأجل السؤال للنهاية فإذا لم تستطع الوصول لإجابة صحيحة يقينية وكنت مضطرا إلى تخمين الإجابة فقم باختيار أول إجابة طرأت على ذهنك لأنها غالبا ستكون هي الصحيحة والعقل اللاواعي هو الذي أرشدك إليها في البداية".

ثانيا: “ابدأ بحل الامتحان بترتيب الأسئلة كلما أمكن ذلك لأن الأسئلة غالبا ما تكون مرتبة ترتيبا منطقيا ومن الأسهل للأصعب وقد تجد في إجابة الأسئلة السهلة ما يسهل عليك مهمة حل الأسئلة الصعبة”.

ثالثا: “انتبه جيدا لصيغ النفي والتعميم والتخصيص التي ترد في متن السؤال فإنها قد تغير المقصود من السؤال”.

رابعا: “لا تتوقف طويلا أمام سؤال لا تعرف حله واتركه إلى نهاية الامتحان فإن الذاكرة حينما تنشط في حل الأسئلة الأخرى تستدعي علاقات وروابط أخرى قد تنشط معها العلاقات والروابط المرتبطة بالسؤال الذي تم تجاوزه فترجع إليه مرة أخرى وتقوم بحله حلا صحيحا”.

خامسا: “يمكنك في حال عجزت عن تذكر الإجابة الصحيحة أن تشرب القليل من الماء مع إسناد ظهرك إلى المقعد وأخذ نفس عميق من الأنف وإخراجه ببطء من الفم وتدليك مقدمة الدماغ برفق بكلتا يديك”.

سادسا: “في كل الأحوال يجب أن تحافظ على هدوئك ويمكنك أن تحدد في ذهنك الموضوع الذي ينتمي إليه السؤال في الكتاب وحاول أن تعيد تذكره في الذهن”.

سابعا: “قبل أن تتخذ قرارا بتخمين الإجابة كما أوضحنا مسبقا عليك أن تتأكد من مراجعة كتيب المفاهيم جيدا”.

ثامنا: “راجع جيدا إجاباتك قبل تسليم ورقة الإجابة ولا تراجع مطلقا بعد الخروج من اللجنة”.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.