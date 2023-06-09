محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس (صور)

أدى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إطار الاحتفال بانتهاء أعمال تطوير المسجد.

وافتتح محافظ القاهرة، أعمال تطوير المسجد بداية الأسبوع الجاري، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وعدد من الوزراء والمسئولين، حيث تم تطوير المسجد ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لإحياء المعالم التاريخية والأثرية للمساجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكون منبرًا ومقصدًا لمحبي التراث الإسلامي.

وأدى الصلاة مع محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والشيخ خالد صلاح، مدير مديرية الأوقاف، وعدد من رجال الدين وأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ.

ويعتبر المسجد واحدًا من أكبر مساجد مصر من حيث المساحة منذ إنشائه، وحتى عصرنا الراهن، ويُعد من أهم الرموز التاريخية الفريدة التي تذكرنا بتلك الحقبة الزمنية من تاريخ مصر، مما يجعله يحتل موقعًا متميزًا في مدينة الألف مئذنة، بالإضافة إلى ما يمثله المسجد من رمزية وإشعاع لقيم الإخاء والصداقة بين الشعب المصري وشعب كازاخستان.

مسجد الظاهر بيبرس أنشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري عام 1268/ 667 هجرية في الحي الذي يحمل اسمه في قلب القاهرة، ويعتبر الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون، من حيث الصحن المحاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة.

ويعتبر المسجد أيقونة العمارة المملوكية في مصر، وقامت الدولة بتطوير المسجد وتشمل أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له، والحفاظ على صبغته التاريخية، وترميم أعمدته الرخامية البالغ عددها 60 عمودًا.

ويشمل المشروع تطوير إيوان جهة الشمال الغربي بمساحة 1040 مترًا مربعًا، وإيوان جهة الشمال الشرقي بمساحة 880 مترًا، وإيوان جهة الجنوب الغربي بمساحة 880 مترًا، بالإضافة إلى مداخل الإيوانات.

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