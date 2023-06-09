الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بـ"الكوميسا" أكدت حرص مصر على دعم التنمية فى إفريقيا

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته بالقمة الـ٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا"، أوضحت حرص مصر حكومةً وشعبًا على دعم أي جهود من شأنها تعزيز التنمية لدول القارة السمراء.

وأشار"السادات" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى الجهود التي بذلتها مصر على مدار عامين خلال توليها رئاسة تجمع "الكوميسا"، خاصة أنها جاءت في ظل أزمات عالمية وجوائح عانت منها كل دول العالم، لافتًا إلى أن مصر استعادت دورها الريادي في حمل هموم ومشاكل شعوب أفريقيا.

وثمّن النائب كريم طلعت السادات، المبادرة التي أطلقتها مصر خلال توليها رئاسة "الكوميسا" حول تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، والذي نجحت من خلاله في تعميق الإنتاج الصناعي واستغلال كل المقومات والثروات التي تمتلكها دول التجمع والتي انعكست على معدلات الاستثمار الإقليمي فيها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى جهود مصر في توفير بيئة استثمارية وتجارية مشجعة لكل الأعضاء مما يسهم في تعزيز رفاهية الشعوب ورفع مقدرات الأمن والسلم وتوفير كل المقومات التنموية.

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