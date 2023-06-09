دورى أبطال إفريقيا| ثلاثى الأهلى يتحدث لوسائل الإعلام عن نهائى دورى الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي، المقررة لها يوم الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة إفريقيا.

ويتحدث ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المختلفة عن رؤيتهم لمباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

دوري أبطال إفريقيا| السفير المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي

السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، حرص على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها مساء اليوم إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام السفير بمقابلة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي حرص على مرافقة البعثة، وأكد جاهزية طاقم السفارة لتقديم كل ما يمكن من أجل توفير الأجواء المناسبة للفريق قبل خوض المباراة المرتقبة.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي قد حرص على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب عصر أمس استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح أمس على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية، حيث أدى اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.