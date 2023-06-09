تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 773 شاحنة، و107 سيارات.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 422 شاحنة، و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 351 شاحنة، و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين "CANO"، قادمة فارعة لشحن فوسفات و"أمل"، وتغادر السفينتان "الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس".

واستقبل الميناء، أمس، ثلاث سفن وهي: "الحرية 1"، "القاهرة" و"بوسيدون إكسبريس"، وغادرت العبارتان "أمل" و"القاهرة"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و225 شاحنة.

ويشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "آيلة" و"بريدج"، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانئها.