"مغادرة جروب الدفعة".. كيف يستعد طلاب الثانوية العامة لاستقبال ماراثون الامتحانات؟

يعيش أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة حالة من الاستعداد والتأهب بالتزامن مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة والذي ينطلق يوم الإثنين 12 يونيو وينتهي يوم 13 يوليو المقبل.

وفي السياق، يقول نادر محمود، طالب بالثانوية العامة في الوراق بالجيزة، إنه بمجرد نزول جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ حالة التوتر والقلق تنتاب الطلاب وذويهم لاقتراب ماراثون الامتحانات، لافتًا إلى أن كل طالب لديه طقوسه الخاصة التي يحرص على تنفيذها خلال الأيام الجارية في محاولة للسيطرة على الخوف والقلق والتوتر.

وتابع أنه بمجرد صدور جدول الامتحانات وقبل انطلاق الامتحانات بما يقرب من أسبوع أو أثنين يقوم بعمل مغادرة كافة المجموعات الخاصة بدفعته في الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها المصدر الأول والأساسي في التوتر والقلق للطلاب وذويهم، كونها تضم كافة الطلاب وكل منهما بمعلومة او رأي ما يتسبب في تشتت وقلق البعض الأخر.

على عكس شهد محمود، إحدى طالبات الثانوية العامة، التي تجد في مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا للأمان والاطمئنان، فهي حريصة على متابعة الأخبار أول بأول من قبل زملائها ومدرسينها بجانب الأخبار الخاصة بالتربية والتعليم، وهو ما يشعرها أنها ملمة بكافة الجوانب وجميع التفاصيل، ومنها تتمكن من السيطرة بعض الشيء على التوتر والخوف والقلق الذي ينتاب الطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة.

فيما تقوم رحمة محمد، إحدى طالبات الثانوية العامة، بممارسة الرياضة بشكل شبه يومي حتى تتخلص من كافة التوتر والقلق بممارسة الرياضة، مؤكدة على أن حرق الدهون وبذل مجهود في الرياضة أسلم الطرق للتخلص من كافة الأفكار السلبية التي تؤثر على تركيز الطلاب، بجانب الحفاظ على تناول وجبات أساسية وسليمة وتحتوي على كافة العناصر الغذائية وتنازل المكسرات خلال فترة الامتحانات بكثرة، وجيمعها وسائل تساعدها في تخفيف حده القلق والخوف.