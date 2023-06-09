الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكتب خان تناقش "تمشية قصيرة مع لولو" لمحمد خير الأربعاء

الكاتب محمد خير
الكاتب محمد خير

تعقد دار "الكتب خان" ندوة لمناقشة الكاتب محمد خير حول مجموعته القصصية "تمشية قصيرة مع لولو"، الصادرة مطلع العام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو.

يناقش الكاتب ويقدم العمل الشاعر والصحفى يحيى وجدى وتعقد الندوة في مقر الدار بالمعادي. 

وحسب ما جاء في تقديم الدار، فإن "محمد خير يتميز بقدرته على السرد المكتمل في القصة القصيرة، وتنوع عوالمه بين المحلي الواقعي، والخيالي الغرائبي، ينزع الهوية عن المكان والزمان بمهارة تأخذ قصته إلى مستويات عدة من التلقي، يمكن للجميع أن يرى نفسه طفلا يطارد عصفور أمه "الواشي"، أو الطالب الذي يفر من فتاة جامعية تدمن التبرع بالأعضاء، أو الشاب الذي تطارده رسائل الراحلين بالنصيحة، ويتأمل خير ضياع الجوهر الإبداعي في هيئة فتاة تنسخ اللوحات إلى أن تمتلئ المدينة بأعمال مقلدة، أو مطرب شهير ينسلخ من جلده بادعاء الموت، ثم ينبعث كنسخة مزيفة من نفسه".

من أجواء المجموعة

ومن أجواء المجموعة: "كان يحاول استيعاب أنه يمشي بصحبة فتاة للمرة الأولى في حياته، وأنه يفعل ذلك على بعد خطوات من بحر لم يتعود عليه بعد، وأن ذلك يحدث بعد دقائق من تجربة بذل دمه لأول مرة، دوّخته هذه التجارب المتلاحمة ولم يكن قد أفطر سوى على شطيرة جبن مع كوب شاي في المسكن الجامعي، وتوقفت الفتاة أمام سوبر ماركت واشترت شيئًا أو شيئين، ناولته أحدهما وتناولت الثاني، تطلع إلى الشيء في يده، كان علبة بلاستيكية صغيرة من مربى الفراولة، لم يعتد عليها في بلدته، حاول فتحها بحرص بأظافره وقد أزعجته كل هذه الخبرات الأولى، نجح في فتحها ورأى الفتاة تضع العلبة بالقرب من فمها وتلتهم قطعة المربى بلسانها، ففعل مثلها وأعجبه الطعم الحلو، ولاحظ أن عيني البنت فيهما ظل أخضر".

محمد خير 

يذكر أن محمد خير شاعر وقاص من مواليد 1978، صدر له: ديوان للأطفال بعنوان "أنا أعرف" عام 2022 ،  ورواية "إفلات الأصابع" 2018، وشعر "العادات السيئة للماضي" عام 2015، والمجموعة القصصية "رمش العين"عام 2014، ورواية "سماء أقرب" عام 2013 "، وكذلك المجموعة القصصية "عفاريت الراديو" قصص قصيرة عام 2008.

الكتب خان محمد خير تمشية قصيرة مع لولو مجموعة قصصية ندوة لمناقشة الكاتب محمد خير

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